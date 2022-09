Ritiro Federer, l’omaggio in prima pagina de ‘L’Equipe’ è da collezione (FOTO) (Di giovedì 15 settembre 2022) L’Equipe ci ha abituato nel corso degli anni a delle prime pagine da collezione, e quella dell’edizione di domani 16 settembre rientrerà certamente tra queste. Un bellissimo omaggio nei confronti del ‘Re’ Roger Federer, che ha annunciato a 41 anni il Ritiro dal tennis dopo più di vent’anni di vittorie e magie. « God save the King » Voici la une du journal L'Équipe du vendredi 16 septembre 2022, après l'annonce de la retraite de Roger Federer. Le journal : https://t.co/j9DlhqD6zO pic.twitter.com/KX9GhYobqk — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 15, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) L’Equipe ci ha abituato nel corso degli anni a delle prime pagine da, e quella dell’edizione di domani 16 settembre rientrerà certamente tra queste. Un bellissimo omaggio nei confronti del ‘Re’ Roger, che ha annunciato a 41 anni ildal tennis dopo più di vent’anni di vittorie e magie. « God save the King » Voici la une du journal L'Équipe du vendredi 16 septembre 2022, après l'annonce de la retraite de Roger. Le journal : https://t.co/j9DlhqD6zO pic.twitter.com/KX9GhYobqk — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 15, 2022 SportFace.

