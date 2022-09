Rangers Napoli | bene Simeone | «Lotta come un leone | onora ogni il pallone»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 settembre 2022) Buona la prestazione diin. L’attaccante non trova il gol, ma fa tanto lavoro sporco Dopo l’esordio con gol contro il Liverpoolsubentrante, Giovanniha anche trovato la prima da titolare in Champions League contro i. E il Cholito ha disputato un’ottima prestazione, non trovando la via del gol ma lavorando tanto per la squadra. Per il Corriere dello Sport, la partita dell’argentino è da 7 in pagella. IL GIUDIZIO – «Lavora tanto – ma tanto – in pressing. E al 20’ è perfetto il movimento: McGregor gli respinge un tiro un po’ così, ma lui continua areune si prende il primo rigore.». L'articolo ...