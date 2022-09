Pozzuoli | inserisce droga nella cassetta postale | carabinieri arrestano una 21enne

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 15 settembre 2022) Siamo ae sono quasi le 22 quando il comandante della stazione di Giugliano in Campania insieme ad altri 2 colleghi dello stesso reparto stanno percorrendo via Miliscola, tra Bacoli e. Sono liberi dal servizio ma il lavoro del carabiniere non si lascia a casa. Notano un movimento sospetto e a quel punto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.