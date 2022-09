Pontecagnano Faiano | scooter fuori strada | muore 24 enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in corso indagini da parte dei carabinieri della Stazione disull’incidente mortale nel quale ha perso la vita F. D’.A., un ragazzo di 24 anni nato ad Eboli e residente a. La vittima conduceva unoin sella al quale c’era anche un amico A.E.: per cause non note il ragazzo mentre si trovava in via Picentia verso le ore 1.32 ha perso il controllo del mezzo andando. I due ragazzi sono stati portati entrambi in ospedale. Per il passeggero una prognosi di 40 giorni. Nulla da fare invece per il conducente dello. L'articolo proviene da Anteprima24.it.