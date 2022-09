Parma, si ferma Ansaldi: niente Ascoli per l'argentino (Di giovedì 15 settembre 2022) niente trasferta ad Ascoli per Cristian Ansaldi. L'esterno argentino del Parma, secondo quanto scrive stamattina il Resto del Carlino, ha... Leggi su calciomercato (Di giovedì 15 settembre 2022)trasferta adper Cristian. L'esternodel, secondo quanto scrive stamattina il Resto del Carlino, ha...

zazoomblog : Parma si ferma Ansaldi: niente Ascoli per l'argentino - #Parma #ferma #Ansaldi: #niente - RosannaMarani : Nuovo prosciuttificio a Torrechiara, confermato lo stop. Galloni: 'Pronto il piano B, il progetto non si ferma'… - nottetwitt : Nuovo prosciuttificio a Torrechiara, confermato lo stop. Galloni: 'Pronto il piano B, il progetto non si ferma' - l… - rep_parma : Nuovo prosciuttificio a Torrechiara, confermato lo stop. Galloni: 'Pronto il piano B, il progetto non si ferma' [ag… - rep_parma : Nuovo prosciuttificio a Torrechiara, confermato lo stop. Galloni: 'Pronto il piano B, il progetto non si ferma' [ag… -