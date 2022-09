(Di giovedì 15 settembre 2022) In romanesco c'è una espressione un po' rude (che non ripetiamo) ache viene usata per sottolineare quando qualcuno dice un'ovvietà. A Roma hanno già capito. E stavolta è stato l'ex presidente della ...

...L'emergenza clima deve essere al primo posto dell'agenda di tutte le forze politiche' ha detto. Ai soccorritori che in queste ore stanno lavorando senza sosta perchi è in difficoltà - ha ...E stavolta è stato l'ex presidente della Camera Robertoa fare il protagonista. "Noi dobbiamofino in fondo l' Ucraina perché l' Ucraina ha il diritto a difendersi e l'Europa deve ... Fico: “Aiutare l’Ucraina ma cercare di mettere in primo piano la pace” Il presidente della Camera, Roberto Fico: "La resistenza Ucraina va sostenuta e noi la sosteniamo anche con l'invio di armi: ma in questo momento ha tante armi, bisogna mettere al centro la pace" ...Il presidente della Camera, l'M5S Roberto Fico, difende il Reddito di Cittadinanza e boccia l'ipotesi presidenzialismo promossa da Meloni.