Del Piero: «Juve, momento difficile ma non è spacciata. Allegri è stato bravo» (Di giovedì 15 settembre 2022) La bandiera bianconera sul momento della banda Allegri: «momento difficile, ma Max è stato bravo. Torna a parlare Alex Del Piero LA SITUAZIONE – «E’ un momento difficile, Max è stato molto bravo. Ha spesso dato risposte secche e molto brevi, dando un segnale chiaro che bisogna parlare poco e fare molto. La Juve per fare molto deve faticare davvero tanto. Non penso sia spacciata, anche se ne nella condizione peggiore. Deve affrontare le cose e le partita una alla volta per ridare sostanza alla fase difensiva e non dare sensazione di poter prendere gol in ogni momento e anche in avanti». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) La bandiera bianconera suldella banda: «, ma Max è. Torna a parlare Alex DelLA SITUAZIONE – «E’ un, Max èmolto. Ha spesso dato risposte secche e molto brevi, dando un segnale chiaro che bisogna parlare poco e fare molto. Laper fare molto deve faticare davvero tanto. Non penso sia, anche se ne nella condizione peggiore. Deve affrontare le cose e le partita una alla volta per ridare sostanza alla fase difensiva e non dare sensazione di poter prendere gol in ognie anche in avanti». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio ...

sportmediaset : Alcaraz: 'Roger un'ispirazione' | Del Piero: 'Grazie di tutto' #Federer #Tennis #RogerFederer - sportface2016 : #Caressa: '#DelPiero è la soluzione ai problemi della #Juventus, ne ha un disperato bisogno' - teatrolafenice : Nasceva oggi intorno al 1415 a Borgo Sansepolcro Piero della Francesca, pittore e matematico. Tra le personalità pi… - saltandpepper90 : @vittorio1621 Del Piero sostituirebbe semmai Nedved.Come Presidente ci sarà un uomo (o donna) vicino a Exor - vittorio1621 : @saltandpepper90 Si prevede quindi anche un cambio in presidenza,se si,ci sono possibilità per del Piero,o in gener… -