Assegnazione delle supplenze e funzionamento algoritmo: le testimonianze dei lettori. IN AGGIORNAMENTO (Di giovedì 15 settembre 2022) Il sistema di conferimento delle supplenze dei docenti, in modalità telematica, ha lasciato più di una perplessità agli addetti ai lavori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 settembre 2022) Il sistema di conferimentodei docenti, in modalità telematica, ha lasciato più di una perplessità agli addetti ai lavori. L'articolo .

ProDocente : Assegnazione delle supplenze e funzionamento algoritmo: le testimonianze dei lettori. IN AGGIORNAMENTO - ateneoimpresa : Vuoi diventare un Professionista del Futuro? ?? Digital #OpenDay - 22 settembre ore 16.30 sul Campus Virtuale Non f… - algonoalgoritmo : RT @orizzontescuola: Assegnazione delle supplenze e funzionamento algoritmo: le testimonianze dei lettori. IN AGGIORNAMENTO - orizzontescuola : Assegnazione delle supplenze e funzionamento algoritmo: le testimonianze dei lettori. IN AGGIORNAMENTO - ProDocente : Assegnazione delle supplenze e funzionamento algoritmo: facciamo chiarezza. Gli ultimi aggiornamenti. QUESTION TIME… -