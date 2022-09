Alex Belli contro Dayane Mello: "Sputa nel piatto dove ha mangiato" (Di giovedì 15 settembre 2022) Alex Belli contro Dayane Mello per le dichiarazioni sui reality: l'attore, almeno questa volta, riceve l'approvazione dei fan. Alex Belli contro Dayane Mello: “Sputa nel piatto dove ha mangiato” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 15 settembre 2022)per le dichiarazioni sui reality: l'attore, almeno questa volta, riceve l'approvazione dei fan.: “nelha” su Donne Magazine.

HSeriale : Ma Alex Belli ancora è ancora in giro? Credevo si fosse ritirato in qualche monastero. - MarcomelC : Così a occhio non vedo una ragazza che possa fare il ruolo della Soleil dell'anno scorso. Non vedo neanche uno alla… - VicolodelleNews : #gfvip Dayane Mello derisa da Alex Belli perchè... - Il Vicolo delle News Il Vicolo delle News - IsaeChia : #GfVip, Alex Belli critico con Dayane: “Ma per carità!” Ecco cosa ha scatenato il commento dell’attore sulla model… - gianlui48680666 : @pito_necio @munichman2 @886hard @XXXMBoston @FrenchGaymer @dilf2050 @xxx_men_pt @_K_A_I_R_O_S @alex_ativao… -