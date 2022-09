WTA Chennai 2022: Marino sconfigge Kawa e accede ai quarti di finale. Eliminate Peterson e Wang (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si è conclusa da poco un’altra giornata del WTA 250 di Chennai. Sul cemento indiano si sono disputati oggi i primi match valevoli per gli ottavi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passa il turno la canadese Rebecca Marino (n.7 del seeding), che batte la polacca Katarzyna Kawa per 7-5 6-3, mentre non c’è niente da fare per la svedese Rebecca Peterson (n.5 del torneo), sconfitta dalla ceca Linda Fruhvirtova con il punteggio di 6-4 6-2. Nelle altre due sfide di giornata la giapponese Nao Hibino vince la partita contro la cinese Qiang Wang (testa di serie n.6) per 6-2 6-3 e la canadese Eugenie Bouchard supera la padrona di casa Karman Kaur Thandi per 6-2 7-6(2). Coppa Davis, Italia-Croazia 2-0: Matteo Berrettini rimonta Coric e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Si è conclusa da poco un’altra giornata del WTA 250 di. Sul cemento indiano si sono disputati oggi i primi match valevoli per gli ottavi die lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passa il turno la canadese Rebecca(n.7 del seeding), che batte la polacca Katarzynaper 7-5 6-3, mentre non c’è niente da fare per la svedese Rebecca(n.5 del torneo), sconfitta dalla ceca Linda Fruhvirtova con il punteggio di 6-4 6-2. Nelle altre due sfide di giornata la giapponese Nao Hibino vince la partita contro la cinese Qiang(testa di serie n.6) per 6-2 6-3 e la canadese Eugenie Bouchard supera la padrona di casa Karman Kaur Thandi per 6-2 7-6(2). Coppa Davis, Italia-Croazia 2-0: Matteo Berrettini rimonta Coric e ...

