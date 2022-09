lanuovariviera : Marche, grave incidente al porto. Uomo di 51 anni travolto da una lastra di mezza tonnellata - EugenioBerto70 : Travolto da lastra acciaio a Fincantieri, operaio molto grave - YouTvrs : Travolto da una lastra d'acciaio: gravissimo un 47enne - - Alberto199000 : RT @Chiappuz: Girolamo Tartaglione, 31 anni, ennesima vittima di infortunio mortale alla Eural di Pontevico, travolto da una pesante lastra… - esternovaa : RT @Chiappuz: Girolamo Tartaglione, 31 anni, ennesima vittima di infortunio mortale alla Eural di Pontevico, travolto da una pesante lastra… -

Agenzia ANSA

Un operaio è statoda und'acciaio, del peso di circa 500 kg, all'interno di un capannone dello stabilimento Fincantieri di Ancona. L'incidente è avvenuto stamattina e l'uomo, un 47enne, è stato ...... che, transitando in area non delimitata, nella fase di posa in opera del cassero, il cui fissaggio era necessario per la successiva colatura del cemento armato, venivae schiacciato dallo ... Travolto da lastra acciaio a Fincantieri, operaio molto grave - Cronaca Un operaio è stato travolto da un lastra d'acciaio, del peso di circa 500 kg, all'interno di un capannone dello stabilimento Fincantieri di Ancona. (ANSA) ...Incidente nel cantiere navale Intorno alle 9 di questa mattina si è verificato l'ennesimo incidente sul lavoro in un cantiere navale al porto di Ancona. Un operaio italiano di 47 anni è stato investit ...