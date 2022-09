Morta schiacciata da statua, pm Roma avvia indagine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte di Lavinia Trematerra, bambina napoletana di sette anni deceduta il 26 agosto scorso a Monaco di Baviera dopo essere stata schiacciata da una statua di marmo all’interno di un albergo dove si trovava in vacanza con la famiglia. Su quanto accaduto hanno avviato un procedimento anche i magistrati tedeschi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Procura diha aperto un fascicolo diin relazione alla morte di Lavinia Trematerra, bambina napoletana di sette anni deceduta il 26 agosto scorso a Monaco di Baviera dopo essere statada unadi marmo all’interno di un albergo dove si trovava in vacanza con la famiglia. Su quanto accaduto hannoto un procedimento anche i magistrati tedeschi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

