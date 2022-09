L’incredibile video di Di Maio che “vola” in una trattoria imitando “Dirty Dancing”. Povera Farnesina… (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il ministro degli Esteri, questa figura politica e istituzionale che dovrebbe, con il suo aplomb, fornire un esempio di stile e di diplomazia, vola sui tavoli di un locale del centro di Napoli imitando il “protagonista” di Dirty Dancing” e la sua presa aerea. In una sosta alla folcloristica trattoria Nennella, nel cuore dei Quartieri spagnoli, i camerieri hanno sollevato il ministro facendolo “volare” come nel film accadeva a Patrick Swayze e Jennifer Grey. Per non farsi mancare niente, Di Maio ha anche ballato con i camerieri sulle note di una canzone neo melodica. E’ la campagna elettorale, purtroppo, con Di Maio – candidato in un collegio di Napoli centro – che si mostra disposto a tutto pur di rendersi simpatico e arraffare qualche voto da comico, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il ministro degli Esteri, questa figura politica e istituzionale che dovrebbe, con il suo aplomb, fornire un esempio di stile e di diplomazia,sui tavoli di un locale del centro di Napoliil “protagonista” di” e la sua presa aerea. In una sosta alla folcloristicaNennella, nel cuore dei Quartieri spagnoli, i camerieri hanno sollevato il ministro facendolo “re” come nel film accadeva a Patrick Swayze e Jennifer Grey. Per non farsi mancare niente, Diha anche ballato con i camerieri sulle note di una canzone neo melodica. E’ la campagna elettorale, purtroppo, con Di– candidato in un collegio di Napoli centro – che si mostra disposto a tutto pur di rendersi simpatico e arraffare qualche voto da comico, ...

