Marco1999Busa : RT @DmitryEvic: Letta spieghi agli Italiani invece di servirsi dei servizi segreti Americani contro il cdx - AnnalauraFutura : RT @DmitryEvic: Letta spieghi agli Italiani invece di servirsi dei servizi segreti Americani contro il cdx - MaMaurizi9 : RT @DmitryEvic: Letta spieghi agli Italiani invece di servirsi dei servizi segreti Americani contro il cdx - DmitryEvic : Letta spieghi agli Italiani invece di servirsi dei servizi segreti Americani contro il cdx - Cicero99 : RT @FratellidItalia: Elezioni, Delmastro: Letta chiarisca suoi affari con Cina -

ilGiornale.it

Dicano nomi e cognomi" 22:17: "Sui soldi dalla Russia il governoprima del voto" 21:45 Russia, Lega: "Basta falsità. È il momento delle querele" 21:30 Crosetto: "Prendere soldi da ...Il Governo è costretto a prendere tempo in attesa, ad esempio, che sil'importo delle ...: serve la ricetta Draghi Sul caro bollette il segretario del Pd, Enricorilancia la ... “Letta chiarisca la sua posizione”. Il pressing sul segretario Pd per i rapporti coi cinesi La rivelazione de il Giornale sui rapporti con i cinesi da parte di Enrico Letta ha sollevato polemiche e la richiesta di delucidazioni sulle posizioni del segretario dem ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni politiche, il dossier Russia accende lo scontro in campagna elettorale. LIVE ...