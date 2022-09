Italia-Croazia, programma e telecronisti Sky e Rai Coppa Davis 2022 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il programma e i telecronisti su Sky e Rai di Italia-Croazia, match d’esordio nei gironi di Coppa Davis 2022 di tennis. Gli azzurri partono contro i croati nel raggruppamento di Bologna. All’Unipol Arena la squadra capitanata da Filippo Volandri vuole il 2-0 e schiera le punte di diamante Musetti e Berrettini, con Sinner ai box per un lieve problema fisico, mentre nel doppio ci saranno con tutta probabilità Fognini e Bolelli, specie qualora dovesse essere decisiva. Di seguito la programmazione sulle due emittenti. Italia-Croazia di Coppa Davis sarà visibile su Sky Sport con la telecronaca in alternanza di Elena Pero e Luca Boschetto e il commento tecnico di Paolo Bertolucci e Stefano ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ile isu Sky e Rai di, match d’esordio nei gironi didi tennis. Gli azzurri partono contro i croati nel raggruppamento di Bologna. All’Unipol Arena la squadra capitanata da Filippo Volandri vuole il 2-0 e schiera le punte di diamante Musetti e Berrettini, con Sinner ai box per un lieve problema fisico, mentre nel doppio ci saranno con tutta probabilità Fognini e Bolelli, specie qualora dovesse essere decisiva. Di seguito lazione sulle due emittenti.disarà visibile su Sky Sport con la telecronaca in alternanza di Elena Pero e Luca Boschetto e il commento tecnico di Paolo Bertolucci e Stefano ...

ItaliaTeam_it : ???????????????????? ???? ???????????????????? ?? Agli Europei in corso in Croazia l'Italia batte la Francia 16-8! #ItaliaTeam |… - ItaliaTeam_it : Con un grande ultimo quarto l’Italia batte la Croazia 81-76! ?? Seconda vittoria agli Europei per l’@Italbasket! ??… - ilveggente_it : ???????????????? Forza Azzurri! #CoppaDavis #Berrettini #Musetti #Sinner - persempre_news : ?? COPPA DAVIS ?? ?? ITALIA ?? CROAZIA ?? M. #Berrettini ???? vs B. #Gojo ???? ?? J. #Sinner ???? vs B. #Coric ???? ??L.… - MaggioreSimona : Forse forse perché in Croazia c'è stata una politica industriale programmata a lungo termine, mentre qui in Italia… -