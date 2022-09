(Di mercoledì 14 settembre 2022) Preoccupa non poco quanto sta accadendo nell’emisfero orientale. La prima settimana di settembre si sono tenute le esercitazioni militari Vostok 2022 alle quali hanno preso parte compagini di diversi Paesi ex sovietici, come Bielorussia e Tagikistan, nonché Cina, India, Laos, Mongolia, Nicaragua, Siria, Algeria, Agerbaijan, Armenia, Kirghistan e Birmania. Sono stati coinvolti oltre 50mila soldati e più di cinquemila unità di equipaggiamento militare, inclusi 140 aerei e 60 navi.

webecodibergamo : Abbiamo pubblicato gli editoriali di oggi. Buona lettura! -

L'Eco di Bergamo

... Active Motivation di Elena Kekkou, Pensieri di Carta di Hélias Tur - Dorvault, Eppur sidi ... Nel tracciare un percorso ideale tra Occidente e, il lavoro di Galli è liberamente ispirato ......impiegata dalla Russia imperialista e aggressiva dei nostri giorni contro l'Unione Europea si...forza produttrice della nostra area del mondo " è purtroppo innegabile che visti dal vasto... In oriente si muove un patto minaccioso - L'Editoriale, Bergamo dell’Africa e del Medio Oriente. Non è un caso che la televisione sovietica lo scorso 6 settembre si sia soffermata a lungo sulle immagini del presidente Putin che, con indosso un giaccone militare, ...Per rispondere alla crisi del gas innescata da Putin i paesi Ue spenderanno almeno 50 miliardi per nuove e inquinanti infrastrutture ...