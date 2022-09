Impariamo a giocare a basket come Giannis

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il talento è direttamente proporzionale alla difficoltà nel pronunciare il suo cognome, ma basta il nome per capire di chi stiamo parlando.Antetokounmpo, campione diNBA, è a Milano per gli Europei di(con la sua Grecia qualche giorno fa ha superato l'Italia), ed è stata l'occasione per Nike per organizzare una due giorni dedicata alla pallacanestro, in cui 80 ragazzi e ragazze hanno avuto l’opportunità di allenarsi nel nome di quella che è ormai conosciutaFreakology, ovvero la mentalità della star dell'NBA. Seguiti da diversi coach, i giovani appassionati di pallacanestro hanno avuto la possibilità di studiare i video dei movimenti sul parquet del fenomenale Antetokounmpo e di riproporli in campo, all'insegna dell'intensità di gioco e dell'esplosione atletica che ne caratterizzano le ...