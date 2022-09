Il Bullismo in letteratura: non è un fenomeno recente (Di mercoledì 14 settembre 2022) IL Bullismo IN letteratura-I ragazzi di Via Paal è un romanzo del 1907 di Molnar. L’opera racconta la storia di due gruppi di ragazzi di Budapest. Due eserciti, tutti sono tenenti e capitani, tranne Ernest (serio in tedesco), che morirà di polmonite. Questo a causa delle angherie cui è sottoposto dai bulli. Nel Mercante di Venezia, William Shakespeare lancia un’accusa contro i giovani. Egli sostiene che fino a 20 anni dovrebbero non esistere. Questo perché portano solo dolori e affanni per la loro esuberanza e il loro non sapersi adeguare alle regole della società. Emil è un romanzo di Erich Kästner e pure un film. Si narrano le vicende di un’altra banda di ragazzi a Berlino ai primi del “900. Ancora, nei ”turbamenti del piccolo Törless di Musil” c’è il rifiuto dei valori, paragonabile al vuoto “ideologico” e alla noia esistenziale dei giovani dell’ ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 settembre 2022) ILIN-I ragazzi di Via Paal è un romanzo del 1907 di Molnar. L’opera racconta la storia di due gruppi di ragazzi di Budapest. Due eserciti, tutti sono tenenti e capitani, tranne Ernest (serio in tedesco), che morirà di polmonite. Questo a causa delle angherie cui è sottoposto dai bulli. Nel Mercante di Venezia, William Shakespeare lancia un’accusa contro i giovani. Egli sostiene che fino a 20 anni dovrebbero non esistere. Questo perché portano solo dolori e affanni per la loro esuberanza e il loro non sapersi adeguare alle regole della società. Emil è un romanzo di Erich Kästner e pure un film. Si narrano le vicende di un’altra banda di ragazzi a Berlino ai primi del “900. Ancora, nei ”turbamenti del piccolo Törless di Musil” c’è il rifiuto dei valori, paragonabile al vuoto “ideologico” e alla noia esistenziale dei giovani dell’ ...

