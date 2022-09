Evento musicale non autorizzato e vendita alcool a minori: sospesa licenza a locale pubblico (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenEvento – La divisione di Polizia Amministrativa della Questura di BenEvento ha notificato un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione alla somministrazioni di alimenti e bevande, per la durata di giorni 20, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., al titolare di un locale pubblico sito alle porte del capoluogo sannita. Il provvedimento è stato adottato dal Questore della provincia di BenEvento a seguito di un’articolata attività di controllo della Polizia di Stato effettuata nella serata del giorno 8 settembre u.s. presso il locale pubblico in questione; presso l’esercizio, infatti, era in corso un Evento musicale organizzato in assenza di qualsivoglia autorizzazione, apparentemente per festeggiare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBen– La divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Benha notificato un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione alla somministrazioni di alimenti e bevande, per la durata di giorni 20, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., al titolare di unsito alle porte del capoluogo sannita. Il provvedimento è stato adottato dal Questore della provincia di Bena seguito di un’articolata attività di controllo della Polizia di Stato effettuata nella serata del giorno 8 settembre u.s. presso ilin questione; presso l’esercizio, infatti, era in corso unorganizzato in assenza di qualsivoglia autorizzazione, apparentemente per festeggiare ...

