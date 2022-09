Energia, Corazza (Pe): “In discorso von der Leyen non tutte le risposte che ci aspettavamo” (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il ruolo fondamentale del Parlamento europeo è quello di “spingere la Commissione in direzione delle richieste dei cittadini e la prima richiesta in questo momento è di dare una risposta rapida alla crisi energetica, alla crisi delle bollette”. Lo ha detto Carlo Corazza, capo dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia, nel corso di un evento in Campidoglio in occasione del discorso sullo Stato dell’Unione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. discorso che, ha sottolineato Corazza, non contiene tutte le risposte che il Parlamento si aspetta”. L’Aula di Strasburgo, ha argomentato, “si aspetta delle soluzioni a breve periodo, che riguardino anche il tetto al prezzo del gas, il mercato non sta funzionando, siamo in guerra e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il ruolo fondamentale del Parlamento europeo è quello di “spingere la Commissione in direzione delle richieste dei cittadini e la prima richiesta in questo momento è di dare una risposta rapida alla crisi energetica, alla crisi delle bollette”. Lo ha detto Carlo, capo dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia, nel corso di un evento in Campidoglio in occasione delsullo Stato dell’Unione della presidente della Commissione europea Ursula von derche, ha sottolineato, non contieneleche il Parlamento si aspetta”. L’Aula di Strasburgo, ha argomentato, “si aspetta delle soluzioni a breve periodo, che riguardino anche il tetto al prezzo del gas, il mercato non sta funzionando, siamo in guerra e ...

