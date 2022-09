Elodie e Andrea Iannone escono allo scoperto: la paparazzata di Chi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non si nascondono più Elodie e Andrea Iannone. La cantante e il pilota di moto GP sembrano fare sul serio, a distanza dalla prima paparazzata avvenuta lo scorso agosto. I due sono stati pizzicati nuovamente insieme dal settimanale Chi che dichiara: Le foto dicono meglio di mille parole: la coppia non nasconde più il loro amore. Dopo aver trascorso la notte a casa della cantante, escono approfittando del sole e della temperatura mite: quando non camminano avvinghiati si tengono per mano, si baciano, si guardano, si desiderano. Non sembra quindi solo un flirt estivo ma qualcosa di più. Ecco alcune immagini tratte da Chi: L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non si nascondono più. La cantante e il pilota di moto GP sembrano fare sul serio, a distanza dalla primaavvenuta lo scorso agosto. I due sono stati pizzicati nuovamente insieme dal settimanale Chi che dichiara: Le foto dicono meglio di mille parole: la coppia non nasconde più il loro amore. Dopo aver trascorso la notte a casa della cantante,approfittando del sole e della temperatura mite: quando non camminano avvinghiati si tengono per mano, si baciano, si guardano, si desiderano. Non sembra quindi solo un flirt estivo ma qualcosa di più. Ecco alcune immagini tratte da Chi: L'articolo proviene da Isa e Chia.

