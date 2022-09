Elezioni | Fnsi | “Tema informazione assente | silenzio su querele bavaglio | precariato e riforme E basta con il gioco delle parti su nomine Rai”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Dal nodo irrisoltointimidazioni nei confronti di media e giornalisti, aldel, passando per la necessità distrutturali, sempre rinviate dalla politica. A denunciare “l’assenza deldell’” nella campagna elettorale e nei programmi deiti in vistadel 25 settembre è stata la, nel corso di una conferenza stampa organizzata a Roma. “C’è in Italia un’emergenza, da tempo la politica ha voltato le spalle al mondo dell’. Niente di nuovo, considerato che anche nella legislatura appena conclusa le forze politiche, in modo ...