E Salvini "stima" Laura Pausini per non aver cantato Bella ciao (Di mercoledì 14 settembre 2022) Molti utenti sui social hanno criticato la scelta di Laura Pausini, ospite in un programma spagnolo, di non cantare la canzone Bella ciao, scrivendo per esempio: «Bella ciao non è un canto politico! È un canto di libertà, di liberazione dalla guerra e dai nazifascisti». Ci sono però anche commenti di sostegno alla cantante. Alcuni scrivono di ammirare la scelta di Laura Pausini di non fare politica ma di rimanere fedele al suo ruolo di artista pura. Anche Matteo Salvini, pubblicando una card sui propri profili social, ha espresso solidarietà alla cantante dicendo di stimarla per la sua scelta. Il rapporto di Matteo Salvini con Bella ciao non è mai stato disteso, ...

