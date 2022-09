C'è la fila per Kanté (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un club tedesco, uno spagnolo e due inglesi sono interessati a ingaggiare N'Golo Kanté se il centrocampista francese non firmerà... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un club tedesco, uno spagnolo e due inglesi sono interessati a ingaggiare N'Golose il centrocampista francese non firmerà...

berlusconi : Ieri sono stato a visitare la scuola dove vanno due miei nipotini e proprio nella loro aula si è alzato dai banchi… - borghi_claudio : In effetti la cosa più bella era il numero di giovani presenti a Marina di Carrara ma tanti ragazzi anche al conveg… - WeAreTennisITA : CARL1??TOS ALCARAZ ?? Non si ferma neanche in finale e dopo tre partite di fila al quinto set: Alcaraz batte Ruud p… - spikyskunk : RT @HungryMarcio: 7 partite di fila senza gialli per Gianluca Mancini.. Non ti riconosco più ?? - Golfredo1 : @marcosalvati A me sinceramente fa cagare proprio la canzone ... tre accrodi di fila che basta saper suonare il cam… -