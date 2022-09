Britney Spears chiede scusa ai figli | «Mi dispiace se vi ho ferito»

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La popstar ha condiviso (e poi cancellato) nelle stories di Instagram un messaggio per i suoi ragazzi. Un mese fa in un'intervista il 16enne Jaden James l'ha accusata di usare i social per attirare l'attenzione

SPYit_official : Britney Spears: “Se avessi avuto i ballerini di Christina sarei sembrata più magra”. E la Aguilera la defollowa da… - DrApocalypse : Britney Spears: 'Se avessi avuto i ballerini di Christina sarei sembrata più magra'. E la Aguilera la defollowa - gayit : Britney Spears e lo spauracchio dei corpi grassi - Cosmopolitan_IT : Britney Spears non si esibirà mai più: «Sono traumatizzata» - okssofiia : RT @scincascin: @ christian te lo dico io, ripresentati come candidato del banco di danza ballando toxic di britney spears -

Per la 4a volta in pochi mesi aveva giurato di sparire da Instagram. Poi dopo 24 ore ha ricominciato a pubblicare foto e video compulsivamente. Ma uno degli ultimi targatoha fatto clamore. "Ho scoperto che c'è solo un modo per apparire magri: uscire con le persone grasse", si legge in un post IG che cita il comico Rodney Dangerfield, prima dell'affondo ...Infine un'ultima curiosità: la supermodella indossava una maglietta che ritraeva, la pop star che a sua volta sta avendo seri problemi mentali e che ultimamente ha usato parole al ...Britney Spears potrebbe non tornare mai più su un palcoscenico. È quanto ha rivelato lei stessa in un post su Instagram, in cui spiega di essere rimasta traumatizzata dai tredici lunghi anni di tutela ...In un posto pubblicato un giorno fa sulla sua pagina Instagram, Britney Spears ha scritto un commento connotato da un'ingente ...