WWE | Il riscatto delle Damage CTRL | con un piccolo aiuto di Bailey diventano le nuove campionesse

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 13 settembre 2022) I titoli di coppia femminili erano finiti in naftalina dopo l’abbandono della WWE ecinture da parte di Sasha Banks e Naomi. C’è voluto qualche mese per organizzare un torneo per la riassegnazione dei titoli, torneo che, nonostante diversi infortuni, si è concluso due settimane fa con la vittoria a sorpresa di Raquel Rodriguez e Aliyah sulle. A causa di un finale rocambolesco, in cui Aliyah ha schienato Dakota Kai che non era la wrestler legale in quel momento, questa notte Kai e Iyo Sky hanno ottenuto un rematch titolato, consapevoli di non poter fallire anche stavolta. Distrazione fatale L’andamento del match è stato simile agli altridi coppia, con Raquel Rodriguez a sfruttare la sua straordinaria potenza fisica, anche se questa volta Aliyah è stata ...