(Di martedì 13 settembre 2022) A pochi mesi dal centenario dalla nascita di(il prossimo 12 febbraio),il grande regista con il documentario, scritto e diretto da Anselma Dell’Olio, che ne ripercorre la vita e la movimentata carriera attraverso interviste originali e d’epoca con alcune delle star più acclamate che l’hanno conosciuto, ammirato e amato e con familiari, amici e collaboratori più stretti.(Photo by Leonardo Cendamo/Getty Images)(prodotto da La Casa Rossa e Rs Productions, con Rai Cinema) è un coinvolgente racconto che rende giustizia alla persona e all’artista- non solo «il maestro» - ...

glooit : Venezia omaggia Franco Zeffirelli, il «conformista ribelle» leggi su Gloo - rosbarbara1 : Venezia 79 omaggia tre maestri del cinema mondiale - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Zippel omaggia Sergio Leone con 'L'italiano che invento' l'America'. I figli Andrea e Raffaella: 'Ci h… - quartaparetero1 : Aspettando Virzì! -

Panorama

Manon ha minimamente dimenticato Jafar Panahi , il cineasta iraniano più volte messo in ... Il Lido intantofilm di denuncia ancor prima di quelli che con la spettacolarizzazione (e ...Il cantante e attore Harry Styles, reduce dal Festival di, si stava esibendo con la sua band al Madison Square Garden quando ha invitato il pubblico a unirsi a lui in un "applauso per i 70 anni di servizio", in omaggio alla regina la cui morte era ... Venezia omaggia Franco Zeffirelli, il «conformista ribelle» E' morto il regista Jean-Luc Godard, aveva 91 anni. E' stato uno dei più prolifici registi franco-svizzeri della sua generazione. Rappresentante della New Wave, aveva prodotto ...E' morto il regista Jean-Luc Godard, aveva 91 anni. E' stato uno dei più prolifici registi franco-svizzeri della sua generazione. Rappresentante della New Wave, aveva prodotto ...