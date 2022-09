Tra atletica e karate in seimila conquistano la riviera romagnola (Di martedì 13 settembre 2022) La più piccola, tre anni, ha cominciato a scorrazzare sul prato già di prima mattina mentre il più grande, a 86 anni, tagliava il traguardo sulla pista di atletica di Cesena. Poco lontano, tra Cervia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) La più piccola, tre anni, ha cominciato a scorrazzare sul prato già di prima mattina mentre il più grande, a 86 anni, tagliava il traguardo sulla pista didi Cesena. Poco lontano, tra Cervia, ...

