Torino, Juric è tornato al Filadelfia: subito confronto con la squadra (Di martedì 13 settembre 2022) Ivan Juric è guarito dalla polmonite ed è tornato da ieri a dirigere gli allenamenti del suo Torino al Filadelfia. Il tecnico... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Ivanè guarito dalla polmonite ed èda ieri a dirigere gli allenamenti del suoal. Il tecnico...

sportface2016 : +++#Torino, Ivan #Juric ha la polmonite: iniziate le terapie idonee, non sarà in panchina contro il #Lecce+++ - Toro_News : ??| FOCUS Demba #Seck si sta facendo spazio nel #Torino di #Ivan #Juric: contro l’#Inter è entrato dal 1’ - Gianlu77Gian : @ToroFcfan Evviva il mercato degli SVINCOLATI che non finisce e colma le coperte corte degli infortuni.???? È un prof… - Fiorentinanews : #Graziani: 'Mi piace come gioca e lotta il Torino di Juric: penso che potrebbe fare come la #Fiorentina dell'anno s… - ale_sanvito99 : TORINO L’addio di Bremer e Belotti e il mercato “turbolento” del Torino hanno influenzato sull’avvio di campionato… -