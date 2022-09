Proteggiamo i nostri diritti. Un appello alle donne (Di martedì 13 settembre 2022) Si respira aria di regressione in questa campagna elettorale, dominata dalla retorica della donna madre, moglie e “cristiana”, destinata all’ambito domestico come 100 anni fa! Rischiamo di perdere i diritti che faticosamente L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 settembre 2022) Si respira aria di regressione in questa campagna elettorale, dominata dalla retorica della donna madre, moglie e “cristiana”, destinata all’ambito domestico come 100 anni fa! Rischiamo di perdere iche faticosamente L'articolo proviene da il manifesto.

CigniDei : Qualunque cosa accada,la scuola in presenza,DEVE essere garantita per tutti.Da un governo di cdx,questo mi aspetto.… - violentmouse : RT @LoImperatore: NO ALL'IDEOLOGIA GENS! NO AI MATRIMONI TRA GENTI DI DIFFERENTE LIGNAGGIO! PROTEGGIAMO LI NOSTRI PUERI DALLA PROPAGANDA DE… - MIndispensabile : RT @LoImperatore: NO ALL'IDEOLOGIA GENS! NO AI MATRIMONI TRA GENTI DI DIFFERENTE LIGNAGGIO! PROTEGGIAMO LI NOSTRI PUERI DALLA PROPAGANDA DE… - il_Conte78 : RT @LoImperatore: NO ALL'IDEOLOGIA GENS! NO AI MATRIMONI TRA GENTI DI DIFFERENTE LIGNAGGIO! PROTEGGIAMO LI NOSTRI PUERI DALLA PROPAGANDA DE… - MicheleVe3 : RT @LoImperatore: NO ALL'IDEOLOGIA GENS! NO AI MATRIMONI TRA GENTI DI DIFFERENTE LIGNAGGIO! PROTEGGIAMO LI NOSTRI PUERI DALLA PROPAGANDA DE… -