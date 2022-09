MotoGP | Nakagami confermato in LCR nel 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 13 settembre 2022) Takaakicontinuerà a correre per il team LCR Honda Idemitsu innel. Il pilota giapponese e HRC hanno rinnovato il contratto per la prossima stagione. Nato a Chiba nel 1992,ha fatto il suo debutto innel 2018 proprio con il team LCR Honda Idemitsu. Soddisfatto il 30enne: “Sono molto felice di poter continuare a correre innelcon LCR Honda Idemitsu – ha dichiarato– Vorrei ringraziare Idemitsu e Honda HRC per il continuo supporto. Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione, darò il massimo per raggiungere i migliori risultati con questa squadra. Nel resto della stagione in corso continuerò a lavorare duramente per migliorare le mie prestazioni”. SportFace.