Milan, Pioli saluta Origi e Rebic: ecco quando rientreranno i due attaccanti (Di martedì 13 settembre 2022) In queste ultime due sfide prima della sosta per le Nazionali, l’allenatore del Milan Pioli dovrà fare a meno di Origi e Rebic Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Divock Origi è volato in Belgio per curarsi, preso incarico dallo staff sanitario della sua Nazionale, di comune accordo con quello rossonero. Il problema è un riacutizzarsi dell’infortunio alla coscia sinistra della primavera scorsa. Niente Napoli quindi, l’attaccante può tornare disponibile dopo la sosta. Che potrà essere risolutiva anche per Rebic, o almeno così si augurano a Milanello: gli esami a cui il croato è stato sottoposto per il mal di schiena hanno evidenziato una piccola ernia discale. Il problema in realtà non è più nella fase acuta, ma in via di risoluzione: quasi sicuramente non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) In queste ultime due sfide prima della sosta per le Nazionali, l’allenatore deldovrà fare a meno diCome riportato da La Gazzetta dello Sport, Divockè volato in Belgio per curarsi, preso incarico dallo staff sanitario della sua Nazionale, di comune accordo con quello rossonero. Il problema è un riacutizzarsi dell’infortunio alla coscia sinistra della primavera scorsa. Niente Napoli quindi, l’attaccante può tornare disponibile dopo la sosta. Che potrà essere risolutiva anche per, o almeno così si augurano aello: gli esami a cui il croato è stato sottoposto per il mal di schiena hanno evidenziato una piccola ernia discale. Il problema in realtà non è più nella fase acuta, ma in via di risoluzione: quasi sicuramente non ...

