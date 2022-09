“Ho partorito e non sapevo di essere incinta”: il video-racconto di una gravidanza criptica (Di martedì 13 settembre 2022) Alexis Queen, una ragazza di 19 anni, ha rivelato su TikTok il modo scioccante in cui ha scoperto di essere incinta quattro anni prima, quando aveva 15 anni, e di come poi ha partorito sul pavimento di casa invece di andare a scuola. Il video – che sul social conta già più di due milioni di visualizzazioni – racconta di come lei non avesse idea di aspettare un figlio, fino al momento in cui sua madre ha visto la testa del bambino spuntare da sotto la gonna della ragazza. @alexisqueen.x Storytime about my cryptic pregnancy! Like&follow if you want a pt.2 #crypticpregnancy #foryoupage #fyp #teenmum #storytime #followme #surprisebaby ? original sound - Sarah Cothran “La storia della mia gravidanza criptica“, ha intitolato il racconto della sua esperienza: secondo ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 13 settembre 2022) Alexis Queen, una ragazza di 19 anni, ha rivelato su TikTok il modo scioccante in cui ha scoperto diquattro anni prima, quando aveva 15 anni, e di come poi hasul pavimento di casa invece di andare a scuola. Il– che sul social conta già più di due milioni di visualizzazioni – racconta di come lei non avesse idea di aspettare un figlio, fino al momento in cui sua madre ha visto la testa del bambino spuntare da sotto la gonna della ragazza. @alexisqueen.x Storytime about my cryptic pregnancy! Like&follow if you want a pt.2 #crypticpregnancy #foryoupage #fyp #teenmum #storytime #followme #surprisebaby ? original sound - Sarah Cothran “La storia della mia“, ha intitolato ildella sua esperienza: secondo ...

emanueleacernes : @mircoDmirco È altrettanto certo che non tutti i papà e mamme si comportano poi da genitori , pertanto l'amore è al… - LeggeAntonia : RT @vintagissimo: Mi rivolgo ai grillini che vomitano insulti: avete partorito IERI i Cunial, i Barillari, i Paragone, i Di Maio, i Di Batt… - ferrix88 : @_mediocretes @MedBunker @mircoDmirco Il bambino non può scegliere, e può essere partorito solo da una donna che è… - _mediocretes : @ferrix88 @MedBunker @mircoDmirco Che sia più piacevole siamo d'accordo, che sia necessario, no ?? Poi un padre può… - gio551 : RT @vintagissimo: Mi rivolgo ai grillini che vomitano insulti: avete partorito IERI i Cunial, i Barillari, i Paragone, i Di Maio, i Di Batt… -

Diritto all'anonimato della madre biologica: quando finisce ...anonima la madre biologica Una donna ha diritto di lasciare in ospedale il proprio bambino appena partorito e di rinunciare al riconoscimento del figlio come madre. In altre parole, decide non solo ... Martedì 13 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo ... Partorito dalla mente geniale di Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros fa il suo esordio nel mondo ... Cancro: Non è male questo cielo in amore. La Luna torna favorevole per i nuovi incontri. In ufficio ti ... La Legge per Tutti Partorisce due gemelli ma da due uomini diversi Una ragazza giovanissima ha partorito due gemelli e fin qui, tranne la giovane età, non ci sarebbe niente degno di essere raccontato. Il fatto è che i due gemelli non sono figli dello stesso padre. No ... Lotta alla mafia, Gratteri: “È sparita dall’agenda politica, ormai non se ne parla più” Gratteri ha bocciato completamente tutte le riforme della giustizia varate dal governo Draghi. "Io riforme così non credevo che fossero possibili" ... ...anonima la madre biologica Una donna ha diritto di lasciare in ospedale il proprio bambino appenae di rinunciare al riconoscimento del figlio come madre. In altre parole, decidesolo ......dalla mente geniale di Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros fa il suo esordio nel mondo ... Cancro:è male questo cielo in amore. La Luna torna favorevole per i nuovi incontri. In ufficio ti ... Diritto all'anonimato della madre biologica: quando finisce Una ragazza giovanissima ha partorito due gemelli e fin qui, tranne la giovane età, non ci sarebbe niente degno di essere raccontato. Il fatto è che i due gemelli non sono figli dello stesso padre. No ...Gratteri ha bocciato completamente tutte le riforme della giustizia varate dal governo Draghi. "Io riforme così non credevo che fossero possibili" ...