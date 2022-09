**Dl Aiuti bis: ok Senato, testo passa alla Camera** (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Con 182 voti favorevoli e 21 astenuti il Senato ha approvato il decreto legge Aiuti bis, che contiene tra l'altro le norme per superare le questioni legate all'applicazione del superbonus. Il testo passa ora all'esame della Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - Con 182 voti favorevoli e 21 astenuti ilha approvato il decreto leggebis, che contiene tra l'altro le norme per superare le questioni legate all'applicazione del superbonus. Ilora all'esame della Camera.

GianniGirotto : #superbonus 110 - sono nella riunione di maggioranza, ora vedremo le proposte del governo sugli emendamenti del DL… - Agenzia_Ansa : C'è l'intesa al Senato sul testo riformulato dell'emendamento sul superbonus al dl aiuti bis. Ha l'ok di Palazzo Ch… - petergomezblog : Superbonus, c’è l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al dl Aiuti bis: responsabilità solo per chi truffa. M5s:… - LorenzoMiglior1 : RT @gablanzi: Oggi, intervenendo in Senato sul Dl Aiuti Bis ho ribadito che @GiuseppeConteIT ce l’abbiamo noi e ne siamo orgogliosi. P.s.… - FabioRoscioli : RT @AlbertoBagnai: DL aiuti bis convertito. -