Sud Top Wine, via alle iscrizioni per il più grande concorso dedicato ai vini del Sud Italia (Di lunedì 12 settembre 2022) Si aprono le iscrizioni per "Sud Top Wine", l'attesissimo concorso dedicato ai vini del Sud Italia. L'evento ideato e organizzato da Cronache di Gusto, alla sua quarta edizione, vedrà anche quest'anno protagoniste le migliori etichette da Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna, che saranno degustate da grandi nomi della critica enologica nazionale e internazionale presso Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa di Castiglione di Sicilia (Catania). La commissione sarà composta da Daniele Cernilli (Doctor Wine – presidente della Commissione), Stephen Brook (Decanter), Robert Camuto (Wine Spectator), Alexia Hupin (DipWSET, WinebyAlex), Andreia Debon (Bon Vivant) e Federico Latteri (Cronache di Gusto), che valuterà i ...

