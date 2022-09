Perseguita, minaccia e terrorizza l’ex compagna: braccialetto antistalking per un 59enne di Tivoli (Di lunedì 12 settembre 2022) Non accetta la sua nuova relazione: la minaccia e la Perseguita. Gli agenti del pool specializzato nella violenza di genere e minori del Commissariato di Polizia di Stato di Tivoli-Guidonia hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del dispositivo di controllo nei confronti di un 59enne del posto. Perseguita l’ex e minaccia di investire il suo compagno Per mesi l’uomo aveva Perseguitato la sua ex in modo sempre più ossessivo, con comportamenti violenti ed intimidatori, che hanno portato la donna a denunciare coraggiosamente le condotte agli investigatori del Commissariato di P.S. di Tivoli. Non accettava la nuova relazione intrattenuta con un’altra persona, per questo l’indagato l’apostrofava ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Non accetta la sua nuova relazione: lae la. Gli agenti del pool specializzato nella violenza di genere e minori del Commissariato di Polizia di Stato di-Guidonia hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del dispositivo di controllo nei confronti di undel posto.di investire il suo compagno Per mesi l’uomo avevato la sua ex in modo sempre più ossessivo, con comportamenti violenti ed intimidatori, che hanno portato la donna a denunciare coraggiosamente le condotte agli investigatori del Commissariato di P.S. di. Non accettava la nuova relazione intrattenuta con un’altra persona, per questo l’indagato l’apostrofava ...

CorriereCitta : Perseguita, minaccia e terrorizza l’ex compagna: braccialetto antistalking per un 59enne di Tivoli - beginoveragain : Perché non ti fidi degli uomini? Dopo che l’ex di una mia amica ci minaccia e perseguita da quasi tre mesi, di che… - gianpaolodabove : Stalker 66enne la perseguita e minaccia da un anno, arrestato a Genova - Avvocatinforma : Deontologic Sanzionato il legale che minaccia e perseguita la ex moglie ed i suoi familiari - Altalex - texuiller : Bologna, perseguita e minaccia la ex: arrestato dopo 10 anni di violenze -