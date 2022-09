Agenzia ANSA

Arriva l'estate dell'anticiclone Bacco, poi da venerdì cambierà tutto. Un flusso di aria artica ci porterà nell'autunno in poco tempo. Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.Terminate le vacanze estive, anche se ilannuncia l'arrivo di nuove torride giornate di caldo,... In, il 19 settembre, Sicilia e Valle d'Aosta. La novità di quest'anno è che si torna ... Meteo: coda d'estate ma da venerdì brutto tempo e freddo - Cronaca (ANSA) - ROMA, 12 SET - Arriva l'estate dell'anticiclone Bacco, poi da venerdì cambierà tutto. Un flusso di aria artica ci porterà nell'autunno ...Le future uscite Alfa Romeo torneranno ad avere la coda tronca, come spiegato da Alejandro Mesonero-Romanos, numero uno del design.