"Me ne dovrò interessare io": Monza, l'annuncio gela anche Stroppa (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Monza non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. Adesso arriva anche la dichiarazione che non farà piacere al tecnico Stroppa. Il Monza era partito come uno dei club con attorno più curiosità. La squadra lombarda, per una serie di motivi, aveva destato l'interessi di appassionati e addetti ai lavori. La prima stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Monza, Berlusconi attacca Stroppa: "Giocatori di livello, ma messi male in campo" "Secondo me il Monza deve cambiare il modo di stare in campo, i giocatori della rosa sono bravi, ma ora credo che me ne dovrò interessare ancora io, come quando feci in passato, vedremo se riusciremo ..."