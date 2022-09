L'Ucraina si riprende Kharkiv, russi in fuga | video (Di lunedì 12 settembre 2022) L'esercito ucraino ha liberato Kharkiv, una delle città principali del Donbass, finita mesi fa nelle mani dei russi e che ieri è stata liberata dagli ucraini che sono stati accolti dalla gente, festante. In questo video si vedono decine di mezzi blindati russi abbandonati dai soldati in ritirata Leggi su panorama (Di lunedì 12 settembre 2022) L'esercito ucraino ha liberato, una delle città principali del Donbass, finita mesi fa nelle mani deie che ieri è stata liberata dagli ucraini che sono stati accolti dalla gente, festante. In questosi vedono decine di mezzi blindatiabbandonati dai soldati in ritirata

