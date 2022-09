Lavoro, il monito del Papa: “Basta donne in attesa di un figlio cacciate via” (Di lunedì 12 settembre 2022) Città del Vaticano – Basta donne in attesa di un figlio cacciate via. A ribadirlo, a braccio, è Papa Francesco, che questa mattina ha ricevuto nell’Aula Paolo VI, in Vaticano, in udienza i membri di Confindustria. Il Pontefice, che alla vigilia del Viaggio Apostolico in Kazakistan si presenta sul palco senza sedia a rotelle ma col bastone, racconta uno dei drammi lavorativi della nostra società: “Alle volte, una donna che è impiegata qui o lavora là, ha paura a rimanere incinta, perché c’è una realtà (non dico tra voi, ma c’è una realtà): appena incomincia ad avere la pancia, la cacciano via. ‘No, no, tu non puoi rimanere incinta’. Per favore, questo è un problema delle donne lavoratrici: studiatelo, vedete come fare che una donna incinta possa andare avanti, sia con ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 12 settembre 2022) Città del Vaticano –indi unvia. A ribadirlo, a braccio, èFrancesco, che questa mattina ha ricevuto nell’Aula Paolo VI, in Vaticano, in udienza i membri di Confindustria. Il Pontefice, che alla vigilia del Viaggio Apostolico in Kazakistan si presenta sul palco senza sedia a rotelle ma col bastone, racconta uno dei drammi lavorativi della nostra società: “Alle volte, una donna che è impiegata qui o lavora là, ha paura a rimanere incinta, perché c’è una realtà (non dico tra voi, ma c’è una realtà): appena incomincia ad avere la pancia, la cacciano via. ‘No, no, tu non puoi rimanere incinta’. Per favore, questo è un problema dellelavoratrici: studiatelo, vedete come fare che una donna incinta possa andare avanti, sia con ...

