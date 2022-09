La golden power di Draghi è una soluzione tampone: certi problemi vanno risolti alla radice (Di lunedì 12 settembre 2022) Desidero comunicare che la stampa ha omesso di evidenziare un provvedimento governativo di grande rilievo, e cioè il regolamento numero 133 del 1 agosto ultimo scorso del Presidente del Consiglio dei ministri, apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre, sulla semplificazione delle procedure per l’attuazione del golden power. Si tratta di un regolamento che semplifica le procedure per l’esercizio, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del diritto di veto nei confronti dell’insediamento in Italia, o dell’acquisto da parte di Paesi extra-europei di partecipazioni azionarie in industrie strategiche italiane, nonché il potere di semplici raccomandazioni nei confronti di Paesi europei, in riferimento ai settori della difesa, dell’ordine pubblico, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell’agroalimentare, della salute, del sistema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Desidero comunicare che la stampa ha omesso di evidenziare un provvedimento governativo di grande rilievo, e cioè il regolamento numero 133 del 1 agosto ultimo scorso del Presidente del Consiglio dei ministri, apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre, sulla semplificazione delle procedure per l’attuazione del. Si tratta di un regolamento che semplifica le procedure per l’esercizio, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del diritto di veto nei confronti dell’insediamento in Italia, o dell’acquisto da parte di Paesi extra-europei di partecipazioni azionarie in industrie strategiche italiane, nonché il potere di semplici raccomandazioni nei confronti di Paesi europei, in riferimento ai settori della difesa, dell’ordine pubblico, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell’agroalimentare, della salute, del sistema ...

