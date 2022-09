I nuovi iPhone 14 e 14 Plus non sbancano, modello Mini da rivalutare (Di lunedì 12 settembre 2022) I preordini dei nuovi iPhone 14 sono partiti solo lo scorso venerdì 16 settembre. Eppure è possibile analizzare i primi dati delle prenotazioni grazie al noto analista Kuo e secondo l’esperto qualcosa potrebbe essere andato storto nella strategia Apple. Primi dati Kuo è venuto a conoscenza dei primi dati di vendita dei melafonini 2022 e asserisce che le varianti iPhone 14 Pro e Pro Max avrebbero ricevuto una risposta tra il neutro e il buono rispetto ai rispettivi predecessori iPhone 13 Pro e Pro Max. In effetti, il fatto stesso che in queste ore, provando ad acquistare uno dei due esemplari, la data di spedizione supera il 16 settembre di 3 o 4 settimane, la dice lunga sul fatto che i dispositivi sono molto ricercati dal pubblico. Al contrario, le cose starebbero in maniera diversa sia per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) I preordini dei14 sono partiti solo lo scorso venerdì 16 settembre. Eppure è possibile analizzare i primi dati delle prenotazioni grazie al noto analista Kuo e secondo l’esperto qualcosa potrebbe essere andato storto nella strategia Apple. Primi dati Kuo è venuto a conoscenza dei primi dati di vendita dei melafonini 2022 e asserisce che le varianti14 Pro e Pro Max avrebbero ricevuto una risposta tra il neutro e il buono rispetto ai rispettivi predecessori13 Pro e Pro Max. In effetti, il fatto stesso che in queste ore, provando ad acquistare uno dei due esemplari, la data di spedizione supera il 16 settembre di 3 o 4 settimane, la dice lunga sul fatto che i dispositivi sono molto ricercati dal pubblico. Al contrario, le cose starebbero in maniera diversa sia per ...

CentroGarozzo : Come ordinare da Apple i nuovi iPhone 14, AirPods Pro 2, Watch Series 8, Ultra e SE 2 - jesuislivre : RT @techworldaleant: #iOS16 arriverà il 12 settembre e sarà compatibile con i seguenti #iPhone e ovviamente con i nuovi #iPhone14Pro #iPh… - pianetacellular : Tutti i nuovi prodotti annunciati da #Apple il 7 settembre 2022 sono disponibili per il preordine in Italia:… - mobileworld_it : Le cover di iPhone 14 ci svelano dettagli sui 4 nuovi modelli - Vittorino1806 : Da Apple, ordinare i nuovi modelli di iPhone 14, Apple Watch e AirPods Pro è semplicissimo.… -