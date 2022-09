I momenti della giornata in cui conviene lavarsi i denti (Di lunedì 12 settembre 2022) lavarsi i denti è un aspetto fondamentale della nostra igiene: ecco i momenti della giornata in cui conviene maggiormente farlo. Tra le cose più importanti da fare per curare la nostra salute e il nostro igiene vi è ovviamente l’azione del lavarsi i denti. Un’azione che deve essere, inutile dirlo, quotidiana, e che serve a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 12 settembre 2022)è un aspetto fondamentalenostra igiene: ecco iin cuimaggiormente farlo. Tra le cose più importanti da fare per curare la nostra salute e il nostro igiene vi è ovviamente l’azione del. Un’azione che deve essere, inutile dirlo, quotidiana, e che serve a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

vaticannews_it : 'La sua fede cristiana, espressa nei suoi messaggi di Natale e in altre occasioni: momenti di straordinaria testimo… - vaticannews_it : Il vescovo ausiliare di Kiev-Zhytomyr ripercorre alcuni drammatici momenti della #guerra in #Ucraina e ricorda l’im… - CorriereAlbaBra : Spazio alla conoscenza, allo studio, all'approfondimento di tante materia, ma anche ai momenti di giovialità e viag… - _geniodelmale : Questa è veramente una gran cosa. In attesa della parità (come in alcuni paesi nordici) però già un mese è un bel p… - Caterin07136827 : RT @io63128: che congela e scongela in automatico rallentando la digestione della vita e ti fa sentire solissimo nei momenti più impensati.… -