Governo: Conte, 'basta larghe intese, significano solo stallo e rinvio' (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set (Adnkronos) - "Ora serve un Governo politico perchè le larghe intese equivalgono a stallo e rinvio. Occorre un Governo che ci metta la faccia con un disegno ben determinato, che si faccia valere in Europa". Lo ha detto Giuseppe Conte a Isoradio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set (Adnkronos) - "Ora serve unpolitico perchè leequivalgono a. Occorre unche ci metta la faccia con un disegno ben determinato, che si faccia valere in Europa". Lo ha detto Giuseppea Isoradio.

