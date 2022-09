Elezioni | Conte ' flirt con Meloni su riforme a mia insaputa'

AndreaMarcucci : Giuseppe Conte da Presidente del Consiglio aumentò le spese militari, ora le mette in discussione per meri calcoli… - PagellaPolitica : Giuseppe Conte ha dichiarato: «Il 25 settembre saremo gli unici a proporre il salario minimo legale a 9 euro». Abbi… - petergomezblog : Elezioni, diretta – Conte: “C’è aria di grandi intese, noi non ci saremo. Sono già pronti a tirar fuori un altro no… - UrbimanoOrbi : @szampa56 ELEZIONI: I VERI AVVERSARI DELLA MELONI SONO SALVINI AL NORD, E BERLUSCONI AL CENTRO, IL SUD È TUTTO DI GIUSEPPI CONTE! - patrizia_silano : RT @berlinialberto: @DeShindig già... intanto ho iniziato. Vedi se manca qualcosa -

QUOTIDIANO NAZIONALE

... dove è stato già nel governo gialloverde, iluno, prima come sottosegretario e poi come ... Essendo assolutamente consapevole di perdere le, gioca allo sfascio, perché quando la gente non ...Questa mattina Letta dagli artigiani della Cna, dove nel pomeriggio parlerà. Iniziativa dei ... Il programma Verso le- Scopri tutti i candidati con il database interattivo. E gioca con ... Elezioni, Conte: " Servono Superbonus e aiuti per il caro-gas. Basta soldi per le armi" Roma, 12 set (Adnkronos) – Un flirt con la Meloni sulle riforme “Sono tutte intese, flirt, a mia insaputa. Non ne so nulla, le respingo nel modo più rigoroso possibile”. Lo ha detto Giuseppe Conte a ...Roma, 12 set (Adnkronos) – “Alle 9.30 come ogni giorno da qui al 23 settembre incontrerò in zoom candidate e candidati del @pdnetwork”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta.