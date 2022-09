Elezioni 2022, Calenda: “Governo con Pd e M5S? Manco morto” (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “Manco morto”. Carlo Calenda risponde così, a Tagadà su La7, a chi gli chiede se sarebbe disposto a un Governo con Pd e M5S. “Larghe intese, come quelle attuali che sostengono il Governo Draghi senza i Cinque Stelle, molto volentieri”. “Salvini esclude alleanze fuori dal centrodestra? Lo diceva anche l’altra volta e poi ha fatto il Governo con i Cinque Stelle. Sono tutte balle. Quello che dicono adesso vale zero”. Calenda risponde un secco “no” a chi gli chiede se accetterebbe un ministero offerto da Giorgia Meloni. No anche al presidenzialismo, aggiunge. “Ieri Meloni detto cosa gravissima. E’ finita la pacchia per l’Ue. Dire una cosa del genere fa ridere. Io ritengo che rischiamo di mettere al Governo persone ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “”. Carlorisponde così, a Tagadà su La7, a chi gli chiede se sarebbe disposto a uncon Pd e. “Larghe intese, come quelle attuali che sostengono ilDraghi senza i Cinque Stelle, molto volentieri”. “Salvini esclude alleanze fuori dal centrodestra? Lo diceva anche l’altra volta e poi ha fatto ilcon i Cinque Stelle. Sono tutte balle. Quello che dicono adesso vale zero”.risponde un secco “no” a chi gli chiede se accetterebbe un ministero offerto da Giorgia Meloni. No anche al presidenzialismo, aggiunge. “Ieri Meloni detto cosa gravissima. E’ finita la pacchia per l’Ue. Dire una cosa del genere fa ridere. Io ritengo che rischiamo di mettere alpersone ...

