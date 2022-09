Discesa in Moto2 | Darryn Binder correrà con Intact GP

(Di lunedì 12 settembre 2022) Pensando al proprio futuro agonistico,è rimasto incerto per mesi. Quando ha definitivamente capito che, per lui, di posti nella MotoGP del 2023 non ci sarebbero stati, ha iniziato a ...

LA NAZIONE

e Darryn Binder: passaggio intermedio "recuperato" Praticamente all'unisono, fu detto che Darryn avrebbe avuto bisogno di (almeno) un anno diLa pastiglia che utilizzano i ragazzi ine Moto3, la Z04, per esempio, viene sfruttata anche ... Curva 1 in Qatar, o anche curva - 1 a Portimao, un po' in, noi magari non vediamo molto a ... Nel futuro di Dalla Porta la conferma in Moto2 perchè il ventiquattrenne nativo di Potchefstroom ha il potenziale per raccogliere buone soddisfazioni. Ma non nella top class, per ora. Ecco perché la Moto2 rappresenta una ottima alternativa.Il pilota montemurlese ha buone probabilità di spuntarla, dopo la prestazione soddisfaciente a San Marino, guastata dalle cadute ...