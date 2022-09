Demetrio Albertini sul Milan: “Stanno mettendo le basi per un futuro ancora più forte” (Di lunedì 12 settembre 2022) Demetrio Albertini ha parlato del Milan, del periodo attuale della squadra rossonera: “La società sta costruendo un Dna rossonero diverso da quello del passato dove c’erano tanti grandi campioni, in quello attuale ci sono invece tanti giovani talenti. Stanno mettendo adesso le basi per un futuro ancora più forte. Il merito è sicuramente di Pioli: la squadra è cresciuta e c’è una filosofia diversa rispetto ai nostri tempi. E’ una squadra che mi fa ben sperare per il presente e per il futuro”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022)ha parlato del, del periodo attuale della squadra rossonera: “La società sta costruendo un Dna rossonero diverso da quello del passato dove c’erano tanti grandi campioni, in quello attuale ci sono invece tanti giovani talenti.adesso leper unpiù. Il merito è sicuramente di Pioli: la squadra è cresciuta e c’è una filosofia diversa rispetto ai nostri tempi. E’ una squadra che mi fa ben sperare per il presente e per il”. SportFace.

sportface2016 : #DemetrioAlbertini sul #Milan: 'Stanno mettendo le basi per un futuro ancora più forte' - SempreMilanit : ?? Le parole di Demetrio #Albertini #SempreMilan #Milan - sportli26181512 : Albertini: 'Il Milan ha ricostruito il dna rossonero. Dopo il lockdown sono cresciuti i singoli e la squadra': Nell… - sportli26181512 : Albertini: 'Sognavo di vincere la Champions. Sul gol contro il Monaco...': Intervistato dai canali social del Milan… - sportli26181512 : Albertini: 'Questo Milan mi fa ben sperare per il presente e per il futuro': Il profilo Twitter del Milan ha pubbli… -