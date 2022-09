Bonucci è in fuorigioco, spunta il video che spegne il piagnisteo della Juve (Di lunedì 12 settembre 2022) Juve-Salernitana è stata segnata dal gol annullato a Milik per fuorigioco di Bonucci. L’arbitro Marcenaro ha annullato il gol alla Juventus dopo aver consultato il Var diretto da Banti. Subito dopo la partita è scoppiata la polemica, alimentata dalle immagini di Sky che ha mostrato una ripresa dall’alto in cui sembrava che Candreva tenesse in gioco Bonucci sul finire di Juve-Salernitana. Ma andiamo con ordine. Il gol di Milik è stato annullato per fuorigioco di Bonucci, che non colpisce la palla ma tenta di farlo, quindi fa una giocata. Come da regolamento e da indicazione di Rocchi, anche se non si tocca la palla ma si cerca di giocarla, vale come interferenza. Ecco cosa dice il regolamento sul gol annullato alla Juve per ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 12 settembre 2022)-Salernitana è stata segnata dal gol annullato a Milik perdi. L’arbitro Marcenaro ha annullato il gol allantus dopo aver consultato il Var diretto da Banti. Subito dopo la partita è scoppiata la polemica, alimentata dalle immagini di Sky che ha mostrato una ripresa dall’alto in cui sembrava che Candreva tenesse in giocosul finire di-Salernitana. Ma andiamo con ordine. Il gol di Milik è stato annullato perdi, che non colpisce la palla ma tenta di farlo, quindi fa una giocata. Come da regolamento e da indicazione di Rocchi, anche se non si tocca la palla ma si cerca di giocarla, vale come interferenza. Ecco cosa dice il regolamento sul gol annullato allaper ...

juventusfc : 90+4’| Segna Milik ma il goal viene annullato per interferenza di Bonucci in posizione di fuorigioco #JuveSalernitana [2-2] - forumJuventus : La linea del fuorigioco è tracciata sul giocatore più vicino a #Bonucci [img1], non su #Candreva, che è nettamente… - sportface2016 : +++#JuventusSalernitana, #Allegri non ci sta: 'Hanno annullato un gol per fuorigioco, ma a #Bonucci tolgono la magl… - SolomonClaudio : @Kikko721 @SalvoXxiii Giustamente tu valuti il fuorigioco quando la palla è sopra la testa di Bonucci, non quando c… - rabiotmachia : @razzano_luigi @MaQualeFrizione @Bresingar_ Bene, secondo me bonucci non influisce mai e quello non è mai fuorigioc… -