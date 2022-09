Barletta | ospedale | incendio Originato dal reparto di rianimazione Covid ora inattivo

(Di lunedì 12 settembre 2022) Stando al resoconto del tgnorba l’si è sviluppato daldiche era stato allestito per ile che da mesi è. Non si registrano feriti, è stato necessario evacuare vari pazienti dell’Dimiccoli di. L'articolo daldiora proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : Barletta, ospedale: incendio - corrmezzogiorno : #Bari Barletta, incendio all’ospedale: svuotata la Rianimazione VIDEO - Telebari : Incendio divampa nella struttura Covid dell'ospedale di Barletta, evacuata Rianimazione - #Bari #Notizie #News -… - VideoAndria : #andria: Ospedale di Barletta, incendio nella struttura di Protezione Civile – V - stranifattinews : Incendio all’ospedale di Barletta. Il reparto esterno, realizzato per il Covid, era vuoto da oltre un anno -

Fiamme ben visibili e fumo alto si sono sviluppati dall'"Monsignor Dimiccoli" dinel tardo pomeriggio di oggi. Un incendio è divampato precisamente dalla struttura destinata alla Protezione Civile, nei pressi dell'ingresso principale del ...... 'Borgo Antico' da Cerignola e 'Brancaleone' da. La sfilata dei gruppi partirà alle ore 19:00 dal palazzo Baronale e percorrerà via Vittorio Emanuele, via, via Mauro Fasano e via ...Un incendio è divampato questa sera all’esterno dell’ospedale Monsignor Dimiccoli di Barletta. Il rogo si è sviluppato da una struttura situata nel cortile dell’ospedale, usata lo scorso anno per l’em ..."La situazione - ha detto il direttore Tatò - è sotto controllo e attendiamo dai vigili del fuoco di capire cosa sia successo".